البحسني: السلطة المحلية تتابع بجدية اجراءات إعادة استئناف الملاحة الجوية في مطار الريان الدولي 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أن قيادة السلطة المحلية، تتابع باستمرار مع الحكومة الشرعية وقيادة التحالف العربي، إعادة استئناف الملاحة الجوية في مطار الريان الدولي بالمكلا.



جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به محافظ حضرموت لوسائل الإعلام، اليوم، أشاد خلاله بتدخلات دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها في إعادة تأهيل الصالات وبناء مكاتب جديدة، وتزويده بأجهزة اتصالات على مستوى عالٍ من التقنية، بهدف إعادة تشغيل المطار للتخفيف من معاناة المواطنين.

وتطرق المحافظ البحسني، إلى الاشتراطات التي وضعتها هيئة الطيران المدني، والتي شملت توفير وسائل الدفاع المدني، على أن يتم توفير سيارتي إطفاء كحد أدنى، لمنح مطار الريان ترخيص تشغيل الرحلات الجوية، مؤكدا ان المتابعات تجري حاليا لتوفير وسائل الدفاع المدني، وهي سيارات ليست سيارات اطفاء عادية، ومكلفة جدا يصل سعر السيارة الواحدة الى 2 مليون دولار، أو أكثر.

ونفى محافظ حضرموت بعض الأقاويل والاشاعات المغرضة، التي تشير إلى ان دولة الإمارات والحكومة الشرعية لهما هدف في إيقاف الرحلات الجوية عبر مطار الريان الدولي، لافتاً إلى أن قيادة دولة الإمارات الشقيقة حريصة على فتح المطار، إلا أن العائق الوحيد حاليا هو عدم توفر وسائل الدفاع المدني، وأكد المحافظ أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة لن تتأخر في استئناف النشاط الملاحي بمطار الريان في حين يتم توفير وسائل الدفاع المدني.

وعبّر المحافظ البحسني عن خالص شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة على كل ما بذلته من أعمال ودعم لتأهيل وبناء الصالات والمكاتب وتوفير الأجهزة اللازمة في سبيل إعادة استئناف نشاط مطار الريان، مشيراً إلى أن عودة الحكومة برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، والجهات ذات الاختصاص ممثلة بوزارة النقل وهيئة الطيران، ستدعم جهود السلطة المحلية بالمحافظة في إعادة استئناف نشاط مطار الريان الدولي.