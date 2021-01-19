قيادي حوثي يختطف أربعة من أبناء شيخ قبلي بعمران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يناير 2021

الخليج 365 ـ عمران

اقتحم قيادي بارز لدى مليشيا الحوثي وعدد من العناصر المسلحة منزل شيخ قبلي بمحافظة عمران، شمالي اليمن، واختطفت 4 من ابناءه.



وذكرت مصادر محلية في محافظة عمران، أن القيادي الحوثي المدعو "أبو ماجد الجيش"، المعيّن لدى المليشيا مديرا لامن مديرية جبل يزيد اقتحم، الاحد، برفقه عدد من المسلحين منزل الشيخ القبلي "صالح محمد الاشول".

وبينت المصادر ان "الجيش" داهم قرية بعدد من الاطقم العسكرية والمسلحين واقتحم المنزل واختطف اربعة من ابناء الشيخ "صالح الاشول".

وبررت المليشيا جريمة مداهمتها للمنزل بحجة "الاحتفاء بعرس أحد أقاربهم" وفتح اغاني. مجبرة إياهم على استخدام الزوامل الحوثية في الحفلات