الأرصاد يحذر من طقس شديد البرودة على هذه المحافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يناير 2021

الخليج 365 ـ خاص

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم، إن المرتفعات الجبلية ستشهد طقسًا صحوًا إلى غائم جزئياً وباردًا إلى شديد البرودة نسبياً على المرتفعات الجبلية لمحافظات ( صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، جنوب غرب مأرب، وجنوب غرب الجوف).



وتوقع المركز في النشرة اليومية على موقع “فيس بوك” أن يكون الطقس باردًا على مرتفعات محافظات (إب، تعز، الضالع، لحج، أبين، شبوة وحضرموت) وعلى الهضاب الداخلية أثناء الليل والصباح الباكر مع احتمال تشكّل الضباب على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية في الصباح، فيما يكون نهاراً صحوًا إلى غائم جزيئاً ترافقها خلايا متفرقة من السحب الركامية على سلسة المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية في فترة ما بعد الظهيرة.

ولفت إلى أن طقس المناطق الساحلية سيكون صحوًا إلى غائم جزئياً مع رياح خفيفة معتدلة السرعة، بينما المناطق الصحراوية سوف تشهد طقسًا صحوًا بشكل عام وباردًا أثناء الليل والصباح الباكر مع رياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وتابع أن طقس أرخبيل سقطرى سيكون غائمًا جزيئاً إلى غائم مصحوب بهطول أمطار خفيفة متفرقة ورياح شمالية شرقية تنشط أحياناً وتصل أقصى سرعة لها إلى 18 عقدة.

ومع استمرار ارتفاع درجات البرودة ينبه المركز المسافرين والعاملين في الصباح لحماية أنفسهم من صدمات البرد الشديدة، كما يحذر المزارعين والنحالة حفاظًا على محاصيلهم ومناحيلهم من التدني الحاد لدرجات الحرارة.