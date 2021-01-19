شكرا لبحثكم عن خبر مصادر: الرئيس علق قرار الموساي ومتمسك بـ بن دغر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي تسريبات حول تفاصيل اجتماع غير معلن عقده الرئيس "هادي" مع هيئة مستشارية بحضور نائب الرئيس الفريق "علي محسن صالح" . وبحسب التسريبات فأن الرئيس "هادي" رفض الرئيس "هادي" لضغوط إماراتية بالغاء قرار تعيين الدكتور"أحمد عبيد بن دغر" رئيسيا لمجلس الشوري . وأكدت التسريبات ان الرئيس علق تنفيذ قرار تعيين اللواء "احمد صالح الموسوي" نائبا عاما فيما رفض بشدة الغاء قرار تعيين الدكتور "بن دغر" رئيسا لمجلس الشوري. وكان "المجلس الإنتقالي الجنوبي" اعلن رفضه لقرارات الرئيس "هادي" الأخيرة معتبرا أنها صدرت على خلاف ما يقتضيه أتفاق الرياض .

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