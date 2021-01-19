شكرا لبحثكم عن خبر مقتل قائد كتيبة التدخل السريع للحوثيين في الحديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قُتل قائد كتيبة التدخل السريع للمليشيات الحوثية، في معارك مع القوات المشتركة بالدريهمي جنوبي الحديدة.

ولقي قائد كتيبة التدخل السريع للقوات الحوثية المدعو أبوطه المرتضى، مصرعه خلال محاولة هجوم فاشل لجماعة الحوثي في الدريهمي.

وفي نفس السياق صرح الناطق الرسمي باسم ألوية العمالقة وقائد اللواء الحادي عشر عمالقة العقيد مأمون المهجمي عن الخسائر التي تعرضت لها جماعة الحوثي إثر هجمات نفذتها على مواقع القوات المشتركة في حيس والدريهمي وقال المهجمي في تصريح صحفي: أن جماعة الحوثي تلقت صفعة موجعة أثر محاولاتها البائسة لأختراق الخطوط الأمامية لجبهات القتال في 24 ساعة الماضية.

وأكد المهجمي، أن القوات المشتركة سحقت هجمات متتالية للجماعة تكبدت على إثرها خسائر فادحة في العتاد والأرواح وموقعة أكثر من 40 قتيلا و55 جريحا في صفوف الحوثيين.