شكرا لبحثكم عن خبر وفاة وزير سابق في عهد عفاش والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلن عن وفاة نائب رئيس الوزراء الأسبق للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي والمدير التنفيذي للصندوق الإجتماعي للتنمية الأستاذ “عبد الكريم إسماعيل الأرحبي ” والمقيم في الكويت منذ العام 2011م .

و يعد الاستاذ عبد الكريم إسماعيل الارحبي من أبرز وانزه الشخصيات الحكومية المشهود لها بالكفاءة خلال مسيرته التي تقلد فيها العديد من المناصب الرفيعة في الدولة كما أسس الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي يمثل الذراع التنموي الأول في اليمن ويعد من انجح الصناديق السيادية في الوطن العربي ومثل تجربة رائدة احيطت بالكثير من النزاهة والآليات الحديثة في تنفيذ وتمويل المشاريع التنموية التي توزعت في كافة محافظات الجمهورية .

وحصل الاستاذ “الأرحبي ” الذي توفي عن عمر يناهز السبعون عاما على جائزة “جيت جيل” التي تمنحها مجموعة البنك الدولي للشخصية الحكومية الأكثر نزاهة في العالم حيث انفرد بهذا التقدير على المستوي العربي .