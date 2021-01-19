شكرا لبحثكم عن خبر صحيفة أمريكية.. "القات" يجلب راحة كبيرة وتجارة عظيمة لليمنيين الذين أنهكتهم الحرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

يمكن أن يكون ذلك مبكرًا في الساعة السابعة صباحًا أو العاشرة أو متأخرًا حتى الساعة 2 مساءً. لا يهم عندما يفتح سوق القات يأتي العملاء.

يقول مراسل لوس انجلوس تايمز الأمريكية والزائر لمدينة عتق مركز محافظة شبوة: إنها تجذبهم مثل المغناطيس إلى حافة هذه المدينة الصحراوية. ستجد هناك سوق المدينة، وهو عبارة عن مستودع مبني من الطين يتجمع فيه عشرات التجار لبيع النبات الورقي الذي يعتبر أكثر أنواع المخدرات شعبية في اليمن.

ولا نخطئ، فالقات شائع. تقول إحدى الدراسات إن ما كان في العقود الماضية تساهلًا عرضيًا لأثرياء البلاد أصبح عادة شبه يومية لنحو 90٪ من السكان – بما في ذلك الرجال والنساء والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا.

تعارض دراسات أخرى هذا الرقم، ولكن حتى أكثر النظرات خاطفة تشير إلى أنها ليست بعيدة عن الواقع. بعد الظهر، يبدو أن الجميع تقريبًا يتجولون نحو جلسات ماراثونية من مضغ القات، وتتحول عيونهم إلى اللون الأحمر، وتنتفخ خدودهم مع كل ورقة طازجة يتناولونها من الشجيرة.

كل هذا القات يشبه الشركات الكبيرة، وهو إنجاز ليس بالسهل في بلد انخفض فيه إجمالي الناتج المحلي والعملة إلى النصف منذ اندلاع الحرب المدمرة في عام 2014، وحيث يحتاج 85٪ من السكان إلى المساعدة، وفقًا لتقرير حكومي لعام 2020.

القات هو أهم المحاصيل النقدية في اليمن، وزراعته مصدر الرزق الرئيسي لمعظم 37٪ من السكان العاملين في الزراعة، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.

في سوق القات

“مقاتل؟ لا، أنا أفضل أن أكون تاجراً للقات من أن أصبح مقاتلاً” هكذا قال مشير صادق الشميري، تاجر قات بدين يبلغ من العمر 35 عاما، وهو جالس على مقعده في سوق المدينة.

وأضاف: “أنا أعمل في القات لأنه أفضل عمل يمكنني الحصول عليه. إنه أسهل من العمل في أي شيء آخر. إنه الخيار الأفضل للفقراء “.

قد يكون هذا صحيحًا، لكن النقاد يستشهدون به أيضًا باعتباره المحرك الأساسي للعديد من الأمراض التي تعاني منها البلاد بسبب استنزافها للموارد البشرية والطبيعية، مثل المياه. بالنسبة لهم، يعتبر استخدام القات على نطاق واسع عبئًا لا يستطيع اليمنيون تحمله.

ومع ذلك، يحاول الكثير بالتأكيد الخلاص من القات. في أي يوم، يقول الشميري إنه سيبيع ما بين 150 إلى 175 رطلاً من القات، عبر بيعه حزمًا من الأغصان الخضراء الطازجة الملفوفة في أكياس بلاستيكية حمراء. إذا كانت هناك مناسبة اجتماعية، مثل مهرجان أو حفل زفاف، فإن المبيعات تكون ضعف هذه الكمية.

ما هي كمية القات التي يجب عليك مضغها حتى يكون لها تأثير؟ يقول الشميري إنه كيس ممتلئ لكل شخص، هكذا معظم الناس.

ويضيف بشيء من الرهبة: البعض بحاجة إلى المزيد عمي يأخذ سبعة أكياس.

يقول مراسل الصحيفة الأمريكية: مثل معظم التجار هنا، يرفع الشميري بشكل روتيني إمداداته الخاصة. وقد جعله ذلك متذوقًا للقات قادرًا على اختيار النوع المناسب للمزاج الصحيح.

يقول الشميري: “إنه مثل العسل. أنا أعرف كل الأنواع المختلفة”، ويلوح بحزمتين مختلفتين من القات، ويقدم غصينًا مورقًا من كل منهما في تتابع سريع لمراسل أجنبي زائر ويقول “هذا يجعلك تركز. أما هذا سوف يأخذك إلى وضع عدم الاتصال”.

هدنة غير معلنة في اليمن

على الرغم من أن القات ينمو حصريًا في المناطق الشمالية باليمن، حيث يسيطر الحوثيون، فإن الشاحنات المحملة بالمحصول تعبر خطوط المعركة كل يوم، وتوصيل الشحنات دون مشاكل تذكر إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية أو إلى مجموعة مختلفة من الانفصاليين في الجنوب.

يقول عمار العولقي، نائب وزير المياه والبيئة، “سيكون هناك أشخاص يقاتلون الحوثيين في الخنادق، لكنهم بعد ذلك سيذهبون لشراء القات المباع من مناطق الحوثيين”، مضيفًا أن الخطوط الأمامية هادئة دائمًا أثناء أوقات المضغ “بين الظهر والساعة الرابعة مساءً، هناك هدنة غير معلنة في اليمن”.

تستفيد الحكومة أيضًا من القات كمصدر رئيسي للضرائب. في عتق، عاصمة محافظة شبوة ، يدفع مقاولو القات 5 ملايين ريال يمني (حوالي 6300 دولار) يوميًا للحكومة المحلية حيث تؤخذ الضرائب عن كل كيس مُباع. هذا مكسب كبير في بلد يعيش فيه العديد من السكان بأقل من 2200 دولار في السنة.

القات ووباء كورونا

على الرغم من أن القات يمثل كابوسًا بالنسبة للمصابين بفيروس كورونا – حيث يستمتع به معظم الناس في مجموعات، حيث يحشوون أفواههم لساعات بأوراق الشجر من أكياس أو رزم مشتركة في أماكن قريبة – إلا أن الوباء لم يضعف الطلب. بل على العكس تمامًا: اضطرت عتق إلى إغلاق السوق القديم في وسط المدينة لأنه كان مزدحمًا للغاية، مما جعل التباعد الاجتماعي مستحيلًا.

يقول الشميري: “توقف السوق بسبب كورونا، لذلك قمنا ببيع القات من شاحناتنا في الصحراء لمدة ثلاثة أشهر”.

في وقت لاحق، فتحت الحكومة المحلية سوقين للقات. لكنها أيضًا مؤقتة؛ هناك الآن خطط لبناء سوق مركزي جديد أكثر اتساعًا في وسط مدينة عتق.

من أثيوبيا

كل ذلك يجعل الأمر يبدو أن استخدام القات لا يتم التسامح معه بل يتم تشجيعه. ومع ذلك فإن الحكومة لديها سبب لبعض القلق.

تهيمن زراعة القات بشكل متزايد على 2.3٪ من الأراضي الصالحة للزراعة في اليمن، مما يؤدي إلى إزاحة المحاصيل الأخرى في بلد ينتشر فيه الجوع وسوء التغذية. يقول المنتقدون أيضًا إنها تغذي الحرب من خلال ضخ الأموال في خزائن المقاتلين، ولأنها نبتة عطشة وتتطلب ريًا عميقًا وكثيفاً واستخدامًا غير متناسب للمياه، فإنها تزيد من ندرة المياه في البلاد. ولأنه غير قانوني في معظم البلدان، فلا يمكن تصديره، على الرغم من أن ذلك أقل أهمية عندما يتم شراء 97٪ من القات المنتج محليًا واستهلاكه محليًا.

وقال العولقي: “تمت مناقشة جلب القات من إثيوبيا. بما أننا ندفع، فقد نحصل عليه أيضًا من هناك حيث يوجد المزيد من المياه”.

الحاكم الأعلى في اليمن

وفي الوقت نفسه، تشير المنظمات غير الحكومية ومجموعات الإغاثة الأخرى إلى ما هو واضح: أن الجلوس لساعات ومضغ أوراق القات قد لا يكون الاستخدام الأكثر إنتاجية للوقت. كما أنه يستنزف الموارد المالية للأسرة، حيث ينفق الكثير من الناس المزيد من الأموال على إطعام عادتهم من القات مقارنة بإطعام أسرهم.

وتقول الصحيفة: فشلت جهود القضاء عليه في الغالب. المجموعة الوحيدة التي أوشكت على النجاح كان تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، الفرع اليمني للتنظيم، الذي فرض تفسيره المتشدد للإسلام على المناطق التي سيطر عليها حتى عام 2016″.

وتتابع الصحيفة: يصر أنصار القات على أنه ليس إدمانًا – على الأقل ليس أكثر من الشاي أو القهوة – وأنه في الواقع يحسن الإنتاجية من خلال إبقاء المستخدمين مستيقظين ومركزين، وهو نوع من البدائل العشبية للريتالين”.

إلى جانب ذلك، هناك طقوس معينة للاستمتاع بالقات. يجبرك على الإبطاء. يبدأ كمنشط، ولكن مع مرور الوقت، يخفف ويلهم العديد من المستخدمين للانزلاق إلى مناقشات أعمق من تلك التي قد تكون لديهم في مقاهي العالم العربي.

وتضيف الصحيفة: لا يتفق الجميع على كرامته. لا تقل شخصية عن الراحل محمد محمود الزبيري، الشاعر والثوري اليمني الأبرز، في كره نبات القات، واصفاً القات بالشيطان الذي “جعل الشعب اليمني يشتهيه، ويقاتل في بطونهم ضد العناصر الغذائية القيمة لجسم الإنسان. ثم يجري في عروقهم مثل الشيطان، ويدخل جيوبهم لسرقة أموالهم “.