شكرا لبحثكم عن خبر محكمة في عدن تطلب من الرئيس توفير الحماية للقضاء وعدم التدخل في شئونهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن حكما بالزام رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس أعلى للقضاء يتولى القيام بواجباته ومهامه المنصوص عليها في القانون ومنها توفير الحماية للقضاء وعدم التدخل في شئونهم.

وفي الجلسة الخاصة للنظر في الدفوع المرفوعة من النيابة المتخصصة ضد المتهمين بقتل العميد عدنان الحمادي، اعتذر أعضاء النيابة عن الحضور بسبب تكليف المجلس الأعلى للقضاء للنائب العام الذي اطيح به مؤخرا بمنع اعضاء النيابة من الترافع امام القاضي في قضية اغتيال الحمادي.

كما امتنعت النيابة من احضار السجناء المتهمين من سجنهم لحضور جلسة المحكمة الجزائية المتخصصة، فيما حضر محامو بعض المتهمين.

ورفعت الجلسة بقرار من رئيس المحكم. ويلزم فيه الرئيس هادي بتشكيل مجلس أعلى للقضاء للقيام بواجباته بموجب القانون، والزام النيابة الجزائية باحضار المتهمين في هذه القضية من محبسهم في جلسة الخميس الموافق 21 يناير 2021م