إب.. مسلحون حوثيون يسطون على مساحة عامة أمام مبنى أمام الاستاد الرياضي

المنامة - ياسر ابراهيم - اعتدى مسلحون حوثيون على مساحة عامة أمام مبنى الاستاد الرياضي بمدينة إب، وسط اليمن.



وقال شهود عيان لـ "يمن شباب نت"، إن مسلحين حوثيين قاموا بالسطو على مساحة عامة أمام الاستاد الرياضي بمدينة إب، وشرعوا باستحداث بناء عليها.



وأضافوا أن المسلحين الذين يعملون في حراسة البوابة الجنوبية للاستاد الرياضي، قاموا باستحداث البناء بهدف السكن فيه في ظل عمليات نهب وسطو ممنهجة على الممتلكات العامة في المحافظة الخاضعة للحوثيين.



وأفادت المصادر أن المسلحين الحوثيين المدعومين من نافذين داخل المليشيا قاموا بالاعتداء على مدير مكتب الأشغال ونائبه، أثناء محاولتهم إزالة البناء المخالف وزجوا بهم في سجن خاص داخل الاستاد قبل أن تتوسط قيادات عليا للإفراج عنهم.



وتشهد محافظة إب عمليات نهب وسطو منظم للأملاك العامة وأراضي الدولة من قبل متنفذين حوثيين قادمين من محافظات شمال الشمال منذ سيطرتهم على المحافظة في أكتوبر 2014م.

