شكرا لبحثكم عن خبر الوزير البكري يترأس اجتماعا لقطاع الشؤون المالية والادارية بالوزارة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - عدن - بأنت
وجه وزير الشباب والرياضة نايف البكري، بتشكيل لجنة لإعادة هيكلة الوزارة لاستيعاب القطاعات الناشئة وتطوير القطاعات السابقة.
جاء ذلك خلال ترأسه، اليوم، اجتماعا بديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، لقيادة وكوادر قطاع الشؤون المالية والادارية بالوزارة لمناقشة أوضاع القطاعات الرياضية والخطط المستقبلية.
وأكد البكري أهمية قطاع الشئون المالية والإدارية، لأنه يسخر الامكانيات ويوفر الظروف المناسبة لعمل باقي القطاعات، مشددا على الالتزام والانضباط الوظيفي.
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