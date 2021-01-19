عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مليشيا الحوثي تدمر قصر السخنة التاريخي بالحديدة

الثلاثاء 19 يناير 2021

الخليج 365

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني واستنكر بأشد العبارات، قيام مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بتدمير قصر السخنة التاريخي بمحافظة الحديدة.



وقال معمر الارياني " إن مليشيا الحوثي دمرت قصر السخنة الذي يعد من أهم المعالم التاريخية والأثرية في المحافظة وقبلة للسياحة العلاجية في اليمن " .

وأضاف أن قيام مليشيا الحوثي بتدمير قصر السخنة يأتي بعد أن فجرت قلعة ميدي التاريخية وحولت قلعة الكورنيش والمواقع الأثرية في زبيد وباجل والزيدية والزهرة إلى أماكن للتدريب وتخزين الأسلحة وثكنات عسكرية ومعتقلات للمناهضين لانقلابها والرافضين لسياساتها العبثية.

وناشد الإرياني، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة اليونسكو بإدانة التدمير الممنهج والمتعمد الذي تشنه مليشيا الحوثي للمواقع والمعالم الأثرية والتاريخية في اليمن ومقومات السياحة اليمنية، والتدخل لحمايتها باعتبارها جزء من التراث الإنساني.