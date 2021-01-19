حضرموت: مكتب الصحة يعلن تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن مكتب الصحة بوادي حضرموت اليوم الاثنين، عن إصابة حالة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضح مكتب الصحة، في حسابه على "الفيس بوك"، "أنه تم فحص أربع عينات لحالات مشتبهه اليوم، منها حالة من خارج المحافظة وتم تأكيد حالة واحدة بفحص البي سي آر".

وأشار، أن إجمالي الحالات المؤكدة بفحص البي سي آر من حضرموت الوادي والصحراء، 430 حالة منها 312 حالة شفاء و 116 حالة وفاه.

وبيّن تفاصيل الحالات المشتبهه، بأن قسم العزل العلاجي بهيئة مستشفى سيئون فيه حالة واحدة، حالة مشخصة سريريا من خارج المحافظة على الاكسجين، بينما قسم العزل العلاجي بمستشفى الحياة العام بمديرية القطن، لا توجد به حالات اليوم.

وذكر أن اجمالي الحالات النشطة المؤكدة بفحص البي سي آر تحت العلاج بالأقسام والمنزل حالتين.