تدشين الحملة الوطنية لمكافحة البلهارسيا والديدان الشائعة بتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن مدير مكتب الصحة العامة والسكان بتعز الدكتور راجح المليكي، اليوم، الحملة الوطنية لمكافحة البلهارسيا والديدان الشائعة.



وأوضح مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور راجح المليكي، أن الحملة التي تستمر 5 أيام تستهدف الأطفال في المدارس والمرافق الصحية والمنازل في مديريات صبر الموادم ومشرعة وحدنان والمسراخ والمواسط والوازعية وموزع ومقبنه وماوية، من خلال توزيع مليون وسبعمائة وخمسة عشر ألف جرعة للبلهارسيا و860 ألف جرعة لعلاج الديدان الشائعة وذلك على وفق الخطة المعدة من مكتب الصحة وبرنامج مكافحة البلهارسيا.

وأشار المليكي، الى أن الحملة تستهدف قرابة 860 ألف طفلاً من سن السادسة وحتى الثامنة عشرة..داعياً المواطنين إلى التعاون مع الفرق الميدانية المشاركة في الحملة والدفع بالأطفال والشباب المستهدفين للحصول على الجرعات العلاجية.