شكرا لبحثكم عن خبر وزير الزراعة والثروة السمكية يناقش مع إدارة مصنع الجابيون قضية إضراب العمال والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن - إعلام الوزارة

بحث معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية نائب الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء سالم السقطري، بالعاصمة عدن، قضية إضراب العاملين في المصنع، جاء ذلك خلال لقاءه صباح اليوم الاثنين في ديوان عام الوزارة بإدارة مؤسسة الخدمات الزراعية ومصنع أشباك الجابيون.

ووجه الوزير السقطري بتشكيل لجنة بإشراف المهندس أحمد الزامكي وكيل الوزارة، للنظر في مطالب العمال، والتنسيق مع الخدمة المدنية لمعرفة وضع الأجور والمرتبات.

وخلال اللقاء أوضح مدير مصنع أشباك الجابيون م. علي قحطان قاسم، ان انتاجية المصنع في اليوم 3 طن، ولديهم خطة لتطوير عملية الإنتاج إذا توفرت الظروف المناسبة.

حضر اللقاء مدير عام مؤسسة الخدمات الزراعية نصر ثابت، والمدير المالي أنيسة عبدالله، ومدير عام مكتب الوزير د. مساعد القطيبي.