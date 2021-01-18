البحسني يكرم بطل ووصيف دوري التحرير وتأسيس نادي نخبة حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

كرم محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، عصر اليوم بملعب الفقيد بارادم بالمكلاز ، بطل ووصيف الدوري الرياضي لكرة القدم الخاص بفعاليات ذكرى تحرير ساحل حضرموت، وبمناسبة إشهار نادي نخبة حضرموت الرياضي لكرة القدم، التابع للمنطقة العسكرية الثانية.



وشاركت في الدوري الذي نظمته قيادة المنطقة العسكرية الثانية، واستمر 3 اشهر، الفرق الرياضية التابعة للألوية والوحدات والمحاور العسكرية بقيادة المنطقة العسكرية الثانية.

وجمعت المباراة النهائية للدوري، فريقا لواء بارشيد ومعسكر الأدواس لكرة القدم وانتهت بفوز فريق لواء بارشيد بركلات الترجيح بعد التعادل الايجابي في الوقت الأصلي للمباراة بهدف لمثله.

وفي ختام المباراة قام محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، واركان المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان، ورئيس شعبة التوجيه المعنوي بقيادة المنطقة رئيس نادي نخبة حضرموت الرياضي العميد ركن صالح عمر المعاري، ومدير عام مكتب الشباب والرياضة بساحل حضرموت الكابتن حسن صالح مسجدي، بتكريم بطل الدوري والوصيف والفرق المشاركة في الدوري والجهات المساهمة في انجاحه.

وكان محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، أصدر قراراً بتأسيس نادي نخبة حضرموت الرياضي، على ان يتم تشكيله من مختلف الألوية والوحدات والمحاور العسكرية التابعة لقيادة المنطقة العسكرية الثانية لتنشيط الجانب الرياضي، وتم توفير الامكانيات والدعم اللازم للنادي من أجل إشهاره وخوض المنافسات الرياضية، ويأتي ذلك ضمن الاهتمام الذي توليه قيادة المنطقة العسكرية الثانية بالبناء الجسماني والتأهيل والتدريب البدني لمنتسبي المنطقة الثانية، هذا وتم تشكيل هيئة ادارية للنادي برئاسة العميد ركن صالح عمر المعاري رئيس شعبة التوجيه المعنوي.