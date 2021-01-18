شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إفتتاح معرض تشكيلي نسوي في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

افتتح وكيل محافظة مأرب للشئون الإدارية عبدالله الباكري ومعه رئيس نيابة الاستئناف القاضي عارف المخلافي، في عاصمة المحافظة اليوم معرضا تشكيليا نسويا بعنوان"شغف حواء"، نظمه فريق صانعات السلام التابع لمؤسسة فتيات مأرب بالتعاون مع المرسم الحر ومجموعة التسعة النسوية بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة .



وخلال الافتتاح طاف الوكيل الباكري والقاضي المخلافي بأجنحة المعرض الذي ضم 30 عملا ابداعيا لعشر فتيات من مواهب مدارس المحافظة.

أشاد الوكيل الباكري بإبداعات الفتيات وما احتواه المعرض من لوحات فنية معبرة عن اثر الحرب والسلم على حياة المرأة واسهامها في صنع السلام ونبذ العنف .