وكيل وزارة الصحة لقطاع التخطيط يلتقي رئيس البرنامج الألماني لمنظمة ادرا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتنمية الصحية بوزارة الصحة العامة والسكان، الدكتور جلال سعيد باعوضه، اليوم رئيس البرنامج الألماني في منظمة ادراء اليمن الدكتور عمر عبدالله عمر ومنسق المشروع الألماني سحر نور الدين .



خلال اللقاء جرى استعراض التدخلات الصحية لمنظمة ادراء وتقييم التدخلات السابقة خلال العام ٢٠٢٠م وتلك التي لاتزال قيد التنفيذ وسبل الاسهام في تعزيز النظام الصحي واستدامته خلال العام الجاري وأهم التدخلات فيه .

وفي اللقاء أثنى الوكيل باعوضه على نشاطات المنظمة وجودها المبذولة التي تخدم الفئات المستهدفة .

من جانبه قدم الدكتور عمر عبدالله جملة من الايضاحات لتدخلات المنظمة في مستشفى الملاح بمديرية ردفان بمحافظة لحج ومركز الامومة في مديرية جعار بمحافظة أبين .

حضر اللقاء الدكتور جلال الزوري مدير عام المنظمات بوزارة الصحة