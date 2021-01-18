وزير الشباب والرياضة يتفقد الأضرار بملعب 22 مايو بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري، اليوم، ومعه عدد من قيادات الوزارة، الاضرار التي لحقت بملعب 22 مايو بمدينة الشيخ عثمان بالعاصمة المؤقتة عدن .



ووجه الوزير البكري بوضع دراسة لإعادة تأهيل الملعب 22 مايو وإعادة تعشيبه ومعالجة الأضرار الجسيمة التي أصابت مدرجات الملعب..مؤكدا حرص الوزارة على اعادة تأهيل المنشآت الرياضية التي تضررت من الحرب الحوثية على الوطن والشعب، وبناء منشآت جديدة في مختلف المحافظات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

واشار الى أن الوزارة نجحت في توثيق ملكية الارض المخصصة لإقامة مدينة رياضية في محافظة لحج ،واستمرار الإجراءات لتوثيق ملكية الارضية المخصصة لإنشاء مدينة رياضية في العاصمة المؤقتة عدن و حل موضوع الاعتمادات المالية لملعب معاوية بمحافظة لحج..لافتاً الى انه سيتم استئناف العمل بالمشروع خلال الايام المقبلة ومواصلة الجهود لإعادة تأهيل الملاعب الرياضية في مختلف المحافظات.

وقدم القائم بأعمال وكيل قطاع المشاريع محسن بيك، شرحا مفصلا عن حجم الأضرار التي تعرض لها الملعب وعن المقترحات العاجلة لإعادة تأهيل الملعب بما فيها اعادة تأهيل القاعات تحت المدرجات واستخدامها كمقار للاتحادات الرياضية.