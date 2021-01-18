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لجنة نقابة موانئ البحر العربي تهدد بالإضراب الشامل

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المنامة - ياسر ابراهيم - هددت اللجنة النقابية بهيئة مؤسسة موانئ البحر العربي، بالإضراب الشامل عن العمل حتى تحقيق كافة مطالبها المتعلقة بصرف أراضي خاصة لموظفي المؤسسة.
 
وأمهلت اللجنة النقابية في بيان لها، حصل "يمن شباب نت"، على نسخة منه، السلطة المحلية بالمحافظة ومدير هيئة العقار، حتى يوم غدٍ الثلاثاء لتلبية جميع مطالبها.
 
وأضافت بأنه في حال عدم تلبية مطالبها، ستبدأ بالإضراب الشامل ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 20 يناير 2021م
 
وطالبت بتفعيل اللجنة المشكلةمن محافظ حضرموت اللواء الركن فرج البحسني للوقوف على المشكلة ومعالجتها.
 
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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