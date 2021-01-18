شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس هيئة العمليات الحربية يتفقد المواقع المحررة جنوب مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد رئيس هيئة العمليات الحربية اللواء الركن ناصر الذيباني، اليوم، أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب، واطلع على سير العمليات العسكرية والمواقع التي تم تطهيرها من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، خلال الأيام الماضية.



ونقل اللواء الذيباني، للمقاتلين تحيات قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، وتهانيها بالانتصارات الأخيرة ضد مليشيا الإرهاب الحوثية..معبّراً عن الفخر والاعتزاز بالموقف الوطني والتاريخي لرجال قبائل مراد الأبيّة.

وأشاد رئيس هيئة العمليات الحربية بالموقف الوطني الثابت لأبناء قبائل مراد وتاريخها النضالي الكبير في مواجهة نظام الإمامة الكهنوتي.