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الوزير البكري يترأس اجتماعا لقطاع الشؤون المالية والادارية بالوزارة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يناير 2021

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وجه وزير الشباب والرياضة نايف البكري، بتشكيل لجنة لإعادة هيكلة الوزارة لاستيعاب القطاعات الناشئة وتطوير القطاعات السابقة.

 

جاء ذلك خلال ترأسه، اليوم، اجتماعا بديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، لقيادة وكوادر قطاع الشؤون المالية والادارية بالوزارة لمناقشة أوضاع القطاعات والخطط المستقبلية.

 

وأكد البكري أهمية قطاع الشئون المالية والإدارية، لأنه يسخر الامكانيات ويوفر الظروف المناسبة لعمل باقي القطاعات، مشددا على الالتزام والانضباط الوظيفي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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