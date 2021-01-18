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افتتاح مكتب للوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين بمديرية الوادي في مأرب

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر افتتاح مكتب للوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين بمديرية الوادي في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

افتتحت الوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب ،اليوم، مكتبا لها في مديرية الوادي بالمحافظة.

 

ويهدف افتتاح المكتب، الى تقديم المساعدة لاكثر من 60 مخيماً وتجمعاً للنازحين بالمدريرية بالتعاون والتنسيق مع شركاء العمل الانساني للاستجابة للاحتياجات الانسانية الطارئة والبعيدة خاصة في ظل استمرار موجات النزوح الى المحافظة.

 

واوضح مدير عام مديرية الوادي صالح جرادان و مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بالمحافظة سيف مثنى، ان مديرية الوادي هي اكثر المديريات بالمحافظة تظم مخيمات وتجمعات للنازحين متناثرة في مناطق مختلفة..لافتين الى ان موجات النزوح ما تزال مستمرة الى المحافظة التي تظم اكثر من 132 مخيما وتجمعا للنازحين في ظل تدخل محدود للمنظمات الانسانية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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