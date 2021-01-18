وزير الخارجية يبحث مع نظيره المغربي سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين، موقف الجمهورية اليمنية الثابت ودعمها الكامل لموقف المملكة المغربية الشقيقة حول قضية الصحراء المغربية وجهودها للحفاظ على وحدة التراب المغربي..مقدراً نجاعة الحل المغربي في مقترح الحكم الذاتي وبما يحقق تطلعات الشعب المغربي الشقيق نحو الاستقرار والسلام والرخاء.

وثمن الوزير بن مبارك، إدانة المملكة المغربية للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي اثناء وصول الحكومة اليمنية للعاصمة المؤقتة عدن..مشيرا إلى أن ذلك الهجوم الذي أثبتت التحقيقات وقوف المليشيا الحوثية الإرهابية وراءه، لم يزد الحكومة إلا إصراراً على تحقيق السلام ومواجهة التحديات وصولاً لتحقيق الأمن والاستقرار الذي ينشده الشعب اليمني..موضحاً خطورة الأعمال الإجرامية التي تقوم بها الميليشيا الانقلابية، بغية تعزيز الدور الإيراني المشبوه في المنطقة.

من جانبه، جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، إدانته للهجوم الارهابي الذي استهدف الحكومة اثناء وصولها مطار عدن الدولي..مقدماً التعازي لأسر الضحايا..متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

واكد الوزير المغربي، على أهمية وضع حد للانتهاكات التي تقوم بها مليشيات الحوثي ضد الشعب اليمني، و إصرارها على الاستمرار في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة خدمة لأجندات خارجية لا علاقة لها بمصلحة الشعب اليمني..مجدداً موقف بلاده الثابت والداعم للحكومة الشرعية ولكل ما يحفظ لليمن أمنه واستقراره ووحدة ترابه الوطني.

حضر اللقاء سفير بلادنا لدى المملكة المغربية عزالدين الاصبحي.