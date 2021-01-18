أمين محلي أبين يناقش مع المختصين إنجاز تقارير البرنامج الاستثماري للعام 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش أمين عام المجلس المحلي بمحافظة أبين مهدي الحامد، في لقائه، اليوم، مع الجهات الرسمية المختصة في أبين جهود إنجاز التقارير الخاصة بالبرنامج الاستثماري لمحافظة أبين للعام الجاري 2021م.



وتطرق لقاء أمين محلي أبين مع مدير عام مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي في أبين وضاح حماص، ومدير عام الموارد المالية في أبين علي لخشع وممثل مكتب المالية في أبين وليد السعدي، إلى التقارير المطلوبة من قِبل وزارة الإدارة المحلية المتعلقة بتجهيز ورفع التقارير الخاصة بالبرنامج الاستثماري للعام 2021م والإيرادات المالية المحلية والمشتركة للربع الرابع من العام 2020م، كما تم استعراض تقييم التقارير من قِبل المعنيين بمكتبي التخطيط والمالية في أبين.

وشدد الحامد، على أهمية الإسراع في إنجاز التقارير المطلوبة بموعدها المحدد، وذلك في إطار إعداد خطط وبرامج العام الجاري 2021م وإجراء التقييمات الشاملة لمجمل الأنشطة المالية والإيرادية في مركز محافظة أبين ومديرياتها.