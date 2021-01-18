الوصابي و الزامكي يدشنان برنامج الدورات القصيرة في المعاهد المهنية والفنية بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الوصابي، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، ومعه وكيل محافظة عدن لقطاع المشاريع غسان الزامكي، برنامج الدورات القصيرة في مجال التوصيلات الكهربائية والطاقة الشمسية وبرمجة الجوال والمكانيك والتسويق للطلاب الخرجين من التعليم الأساسي والثانوي.



ويهدف البرنامج الذي ينفذه التعليم الفني بمحافظة عدن، بدعم من منظمة "كير" العالمية إلى إكساب 120 طالب وطالبة مهارات فنية و مهنية تمكنهم من توفير فرص عمل مدرة للدخل والإسهام الفاعل في تلك المجالات التنموية.

واطلع وزير التعليم العالي ومعه نائب وزير التعليم الفني عبدربه المحولي ووكيل محافظة عدن لقطاع المشاريع المهندس غسان الزامكي ،على سير البرنامج التدريبي للطلاب والتحديات التي تعترض الأداء وكيفية إيجاد السبل الكفيلة بمعالجتها.

واستعرض مدير عام التعليم الفني والمهني بعدن عبدالله بن سفاع، سير العمل بالمعاهد الفنية والمهنية والورش التابعة لها وما تقدمه من خدمات للطلاب وما تعرض له قطاع التعليم الفني من تدمير بسبب الحرب في العام 2015 م .

وأشاد وزير التعليم العالي، بالتجارب الريادية للتعليم الفني والتدريب في بناء قدرات الشباب في المجالات المهنية التي تسهم في توفير فرص العمل للشباب ..حاثاً الطلاب الاستفادة من البرنامج التدريبي الذي يمثل فرصة لتحقيق طموحاتهم المستقبلية..لافتا الى أن سوق العمل اليوم وبما يشهده من تطور يبحث عن الخبرة والمهارة التي يمتلكها الشباب في المجالات التنموية..مشدداً على ضرورة تعزيز البرامج الهادفة في تمكين الشباب وحمايتهم من البطالة .

واكد وكيل محافظة عدن لقطاع المشاريع، حرص قيادة السلطة المحلية بعدن تشجيع قطاع التعليم الفني والتدريب المهني الهادف إلى تعزيز قدرات الشباب وتمكينهم من المشاركة في سوق العمل.. مشيدا بالدور المتميز للتعليم الفني ومنظمة كير العالمية في هذا الجانب .

حضر التدشين وكيلا وزارة التعليم الفني والتدريب المهني احمد كليب وموال الشعبي وعدد من مدراء المكاتب و الإدارات بوزارة التعليم العالي والتعليم الفني والتدريب المهني بالعاصمة المؤقتة عدن.