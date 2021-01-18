وزير الصحة يبحث مع ممثل منظمة الصحة العالمية سُبل تعزيز القطاع الصحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الصحة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع ممثل منظمة الصحة العالمية لدى بلادنا الدكتور أدهم رشاد، عددا من المواضيع المتصلة بسُبل تعزيز عمل القطاع الصحي.



كما جرى خلال اللقاء استعراض خطط منظمة الصحة العالمية بشأن التدخلات الصحية ودعم الأنشطة المختلفة، وآليات العمل المشترك بين الوزارة والمنظمة لتنفيذ حملات التحصين الصحي ضذ شلل الأطفال في المناطق التي ظهرت فيها الحالات وتحديدا بالمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية، والعمل على تعزيز التحصينات الروتينية فيها وزيادة تطعيم الأطفال لإكسابهم المناعة ضد فيروس شلل الأطفال منعا لتفاقم الوضع الوبائي بين صفوف الأطفال والعمل على جعل بلادنا خالية من الفيروس.

وتم خلال اللقاء أيضا تقييم أداء برامج التحصين في منظمة الصحة العالمية، وتكريس العمل في إقامة عدد من الحملات الاحترازية بعدد من محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى التحصين الروتيني.

وشدد الوزير بحيبح، على ضرورة إعداد خطة عمل متكاملة الجوانب وفقا لإستراتيجية الوزارة في مواجهة شلل الأطفال وتوحيد الجهود للتعامل الفاعل في مجابهة مخاطر ظهور شلل الأطفال ومنها الإعداد والترتيب لإقامة حملات التحصين الصحي الاحترازي .. داعيا إلى العمل على تحديد الأولويات وبذل الجهود المضاعفة واعتماد عدالة التوزيع للإسهام في الارتقاء بخدمات القطاع الصحي لعموم محافظات البلاد.

حضر اللقاء نائب وزير الصحة والسكان الدكتور عبدالله دحان، ووكيلا وزارة الصحة لقطاع الرعاية الدكتور علي الوليدي والطب العلاجي الدكتور شوقي الشرجبي وعدد من المختصين.