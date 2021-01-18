محافظ تعز يطلع على سير العمل في محكمة ونيابة الحجرية ويوجه بتأهيل مقراتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع محافظ محافظة تعز نبيل شمسان،اليوم، على سير العمل في محكمة الحجرية ونيابة الشمايتين بمدينة التربة وإجراءات التقاضي وآلية تنفيذ الاحكام.



وخلال الزيارة استمع المحافظ لشرح من رئيس محكمة الحجرية القاضي حول سير العمل في المحاكم والنيابات في نطاق الحجرية وإجراءات التقاضي وآلية تنفيذ الاحكام وأهمية قلم التدوين وأرشفة القضايا الصادرة وكذلك المشاكل والعوائق التي يواجهونها في المحكمة والنيابة .

وأشاد محافظ المحافظة بجهود رئيس المحكمة وكل القضاة العاملين وكذلك أعضاء النيابات لما يبذلوه من جهود في حل النزاعات والفصل في قضايا المواطنين وفقا للقانون..مؤكداً أن اركان العدالة تتحقق بالقضاء النزيه الذي يحظى بثقة المتقاضيين الذين يلجأون اليه لحماية الحقوق وصيانة ممتلكاتهم..موكداً ان السلطة المحلية ستعمل على حل الاشكالات بما يحقق إجراءات العدالة واستقلالية القضاء والنيابات.

ووجه المحافظ، قطاع الشئون الفنية بالمحافظة بتأهيل مبنى محكمة الحجرية وبناء قاعات جديدة واستكمال التجهيزات المتعلقة بسير عمل المحاكم والنيابات.

رافقه خلال الزيارة وكيل نيابة التربة القاضي جميل المقطري ومدير مديرية الشمايتين عبد العزيز الشيباني.