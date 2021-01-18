أمين محلي المهرة يدشن توزيع مساعدات مالية لعدد 45 يتيما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر، توزيع مساعدات مالية لعدد 45 يتيما من مختلف مديريات المهرة من قِبل مؤسسة فينا خير للتنمية والأعمال الإنسانية، وذلك بمناسبة يوم اليتيم العربي الذي يُصادف الـ 18من يناير في كل عام.



وأعرب أمين محلي المهرة نيمر، عن شكره لكافة المنظمات والمؤسسات العاملة في الجانب الإنساني والداعمة لفئة الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ولمؤسسة فينا خير على إقامة هذه الفعالية الإنسانية لإدخال الفرحة على قلوب اليتامى وأمهاتهم .. داعيا الجميع إلى مواصلة دعمهم للأيتام من أجل مساعدتهم وتأهيلهم لمواصلة دراستهم حتى يكونوا فاعلين في المجتمع والوقوف معهم في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها بلادنا.

من جانبه أكد نائب مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل اسالم سويلم، أهمية مساندة الجميع لفئة الأيتام والوقوف بجانبهم للتخفيف من معاناتهم.

بدورها أوضحت رئيسة المؤسسة يسرا خوار، أن المؤسسة ستوزع مبلغ ثمانية مليون وتسعمائة ألف ريال على 45 يتيما مكفولين من قِبل المؤسسة من مختلف مديريات المهرة .. مشيرة إلى أن المؤسسة بصدد اعتماد دفعات جديدة من الأيتام وكفالتهم.