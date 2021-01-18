شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هيئة المواصفات توقف إدخال كميات من الزنجبيل المجفف مخالفة للمواصفات في ميناء عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أوقفت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عبر مكتبها بميناء الحاويات في العاصمة المؤقتة عدن، دخول كميات من منتج الزنجبيل المجفف، لمخالفتها للمواصفات القياسية، بسبب تلوث المنتج بالخمائر والأعفان الفطرية والناتجة عن تعرضه لرطوبة عالية.



وفي السياق، تواصل الهيئة، إجراءاتها الرقابية حفاظا على سلامة وصحة المواطن، حيث أخضعت الهيئة عبر مكتبها بميناء المعلا، خلال اليومين الماضيين، سفينة محملة بنحو 27 ألف و 650 طنا من منتج القمح السائب لإجراءات الرقابة والتفتيش والفحص والاختبار، وكانت نتائج الفحوصات مطابق المنتج للمواصفات القياسية المعتمدة.