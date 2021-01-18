وزير الإعلام والثقافة والسياحة يؤكد اعتزام الوزارة إعلان مناقصات لتأهيل الفنادق السياحية في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، اعتزام الوزارة الإعلان عن مناقصات لإعادة تأهيل وتشغيل عدد من الفنادق التابعة لها في العاصمة المؤقتة عدن، بما يؤدي إلى توفير السعة الفندقية الكافية لاستيعاب الحركة السياحية التي ستشهدها عدن خلال الفترة القادمة.



جاء ذلك خلال زيارته، اليوم، الى فندق كورال في عدن، وطاف في مرافق الفندق واطلع على الخدمات السياحية التي يقدمها للنزلاء .. مستمعا من إدارة الفندق إلى شرح حول الأضرار التي تعرض لها الفندق خلال اجتياح مليشيات الحوثي الإرهابية لمدينة عدن عام 2015م والتي تسببت في إخراجه عن الخدمة.

وأشاد الوزير الإرياني، بالخدمة المتميزة التي يقدمها فندق كورال بعد إعادة ترميمه وتجهيزه بمتطلبات واحتياجات توفير خدمة فندقية مميزة .. معبرا عن استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين في القطاع السياحي.

وشدد على أهمية تأهيل وترميم ما تضرر من الفنادق السياحية بفعل الحرب التي شنتها مليشيات الحوثي الإرهابية وإعادة تشغيل كافة الفنادق السياحية وإظهارها بالشكل الذي يليق بالعاصمة المؤقتة عدن .. لافتا إلى أن الوزارة بصدد إعادة نشاط المعهد الفندقي في عدن ليقوم بدوره في تأهيل كادر الخدمات الفندقية وبما يسهم في إنعاش السياحة في عدن.

ونوه الوزير الإرياني، بتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بشأن تقديم الدعم والتسهيلات للقطاع السياحي بما يعكس أهمية وموقع مدينة عدن السياحية .. مثمنا الدور الكبير الذي بذله الأشقاء في المملكة العربية السعودية في الدفع بتنفيذ اتفاق الرياض وصولا إلى تشكيل الحكومة وعودتها إلى عدن وتفعيل مؤسسات الدولة والعمل على تطبيع الأوضاع فيها.

رافق الوزير خلال زيارته وكيل أول محافظة عدن محمد شاذلي ووكيل الوزارة جعفر أبوبكر.