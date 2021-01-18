تدشين خط "ميرسك" العالمي الدنماركي بمحطة المعلا للحاويات بميناء عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن بمحطة المعلا للحاويات بميناء عدن، اليوم، الخط الملاحي العالمي الدنماركي "ميرسك" واستقبال اولى رحلاته عبر سفينة (KIEL TRADER) على متنها الف و200 حاوية نمطية قادمة من احد موانئ المجاورة بعد توقف دام اكثر من عشر سنوات.



واوضح ، مدير عام الارصفة والساحات بميناء عدن المشرف العام لمحطة المعلا الكابتن شفيع الحريري لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) ان تدشين هذا الخط الملاحي يهدف الى تعزيز نشاط حركة محطات الحاويات في ميناء عدن بين خارطة رحلات الخطوط الملاحية الدولية ، بما يسهل من حركة التصدير والاستيراد المباشر للسلع والبضائع و زيادة حجم التدوال والمناولة للحاويات اضافة الى فتح آفاق أوسع لفرص استثمارية لدعم هذا القطاع بما يعكس ايجاباً في تفعيل نشاط ميناء عدن وتنمية الموارد المالية وتحسين الإيرادات.

واشار الكابتن الحريري، الى المزايا والتسهيلات المقدمة من محطة المعلا للحاويات للبواخر والسفن الواصلة والمتضمنة زيادة بقاء الحاويات في الثلاجات مجاناً ودفع نفس الرسوم المخصصة بمحطة كالتيكس والمقدرة بثلاثة دولار والقيام بجميع الاعمال المتعلقة بنقل وتنظيم الحاويات مجاناً مع تخفيض رسوم المناولة الى 20بالمائة..معرباً عن تطلعه من توسيع نشاط محطات الحاويات خلال الفترة المقبلة.

واكد، ان اولويات قيادة مجلس إدارة ميناء عدن برئاسة الدكتور محمد امزربه، وضع خطط تطويرية تواكب توجهات برامج وخطة الحكومة الرامية الاهتمام بأولويات الاساسية للمرحلة الراهنة والعمل على تحسين اداء الخدمات الملاحية لمختلف القطاعات وزيادة وتيرة القدرة الاستيعابية لمحطة الحاويات وكذا تشجيع الشركات والمستثمرين من استئناف نشاط معدل رحلات النقل البحري للموانئ اليمنية بعد التحسن الملحوظ التي تشهده البلاد..مشيداً بالجهود المبذولة من مكاتب الجمارك وأمن الميناء وهيئة المواصفات والمقاييس في تسهيل الاجراءات الازمة لميناء عدن بما يمكنه من تقديم خدماته على اكمل وجه.

تخلل حفل استقبال الخط الملاحي توزيع ترس تشريفي للكابتن طاقم السفينة بمناسبة الزيارة وعودة نشاط الملاحة لميناء عدن .

حضر التدشين المدير التجاري لشركة عدن لتطوير الموانئ أشرف قردش، وعددا من مسؤولي الميناء وممثل الشركة الملاحية.