وكيل وزارة الخارجية يناقش مع نواب سفراء الإتحاد الأوروبي مجريات الأحداث في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، الدكتور، منصور بجاش، اليوم الإثنين، عبر تقنية الإتصال المرئي، مع نواب سفراء الإتحاد الأوروبي مجريات الأحداث في اليمن وتوجهات الحكومة لتحقيق تسوية سياسية.



وخلال اللقاء اشار وكيل وزارة الخارجية الى ان الحكومة ستظل تسعى للسلام وقدمت الكثير من التنازلات في جولات المفاوضات السابقة من اجل السلام وستظل تعمل على تحقيقه استجابة لآمال وتطلعات الشعب اليمني.

وتطرق وكيل وزارة الخارجية لقرار وزارة الخارجية الامريكية تصنيف مليشيا الحوثي جماعة ارهابية .. لافتا الى ما يقوم به الحوثيون من سلوكيات مخالفة للقانون الدولي الانساني وقانون لحقوق الانسان وأعمال تهدد الامن والسلم الدولين .

وأكد بان ذلك القرار لن يحول دون استمرار الحكومة في جهودها لتحقيق السلام .. مشيراً الى أن الحكومة شكلت لجنه لاعداد آلية لضمان استمرارية العمل الانساني في كافة مناطق اليمن دون عوائق وعدم تأثر عمل المنظمات الانسانية بذلك التصنيف.

وجدد بجاش التأكيد على أن التدخل الايراني في اليمن ودعم النظام الايراني للحوثيين يعرقل جهود السلام .. مطالبا الاتحاد الأوروبي بالضغط على ايران لوقف دعمها لمليشيا الحوثي الارهابية.

من جانبهم أكد نواب السفراء على موقف بلدانهم الثابت والداعم لأمن ووحدة واستقرار اليمن وللجهود المبذولة لتحقيق السلام في اليمن .. معبرين عن ادانة بلدانهم للهجوم الارهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي بالتزامن مع وصول رئيس وأعضاء الحكومة .