اكتشاف مقبرة أثرية بمديرية دوعن 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت أعمال شق لجبل بمنطقة المشهد بمديرية دوعن بمحافظة حضرموت، اليوم، عن ظهور مقبرة أثرية بالمديرية تعود عمرها 2500 عام.



وقال المدير العام للهيئة العامة للآثار والمتاحف بساحل حضرموت، إن الهيئة تلقت بلاغا بظهور مغارات اثناء عملية شق لاحد الجبال في منطقة المشهد القريبة من مدينة ربيون ومدينة الهجرين التاريخية ،وتم أيقاف عملية الشق بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية بالمديرية حتى يتم استكمال الدراسات والمسح للموقع ومعرفة المزيد من هذه الاثار".

وأضاف باكرموم"نفذنا نزول ميداني بمعية مدير عام الهيئة بوادي حضرموت الدكتور حسين العيدروس لمعاينة الموقع والتي كشفت لنا بشكل أولى عن وجود مقابر تعود لمملكة حضرموت القديمة".

وثمن باكرموم، تعاون السلطة المحلية بمديرية دوعن ممثلة بالمدير العام سالم أحمد بانخر وآهالي المنطقة ودعوة الهيئة لإيقاف العمل بما يسهم في الحفاظ على ممورث وتاريخ حضرموت العريق.