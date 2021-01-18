شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع عبدالوهاب محمد علي بدر الدين الحوثي في الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يناير 2021

الخليج 365 - متابعات

لقي القيادي الحوثي عبدالوهاب محمد علي بدر الدين الحوثي مصرعه بنيران القوات المشتركة بمديرية الدريهمي جنوب الحديدة.



وقالت مصادر، إن القيادي عبدالوهاب محمد علي بدر الدين الحوثي لقي مصرعه خلال كسر القوات المشتركة هجمات المليشيات الحوثية.

هذا ولقي عدد من قيادات المليشيات الحوثية مصرعهم ومنهم قائد كتيبة التدخل السريع أبو طه المرتضى وجروح عشرات آخرون، لتتوالى خسائر وصفعات الحوثيين على أيدي القوات المشتركة بالحديدة