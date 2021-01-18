95 قتيلا من المليشيا خلال مواجهات مع المشتركة جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يناير 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

قتل وأصيب أكثر من 95 حوثياً، خلال الساعات الماضية، إثر سحق هجمات متتالية للمليشيا في مديريتي حيس والدريهمي جنوب الحديدة، غرب اليمن.



وكشف الناطق الرسمي باسم ألوية العمالقة وقائد اللواء الحادي عشر عمالقة العقيد مأمون المهجمي، عن الخسائر التي تعرضت لها مليشيات الحوثي إثر هجمات نفذتها على مواقع القوات المشتركة في حيس والدريهمي، موضحا أنها تلقت صفعة موجعة إثر محاولاتها البائسة لاختراق الخطوط الأمامية لجبهات القتال في 24 ساعة الماضية.

وذكر المهجمي، أن القوات المشتركة سحقت هجمات متتالية للمليشيات الحوثية تكبدت على إثرها الأخيرة خسائر فادحة في العتاد والأرواح، أكثر من 40 قتيلا و55 جريحاً.

ولفت المهجمي إلى أن تصعيد المليشيات الحوثية في جبهات القتال بمحافظة الحديدة يعد مؤشرا خطيرا لنسف الجهود الأممية وعملية السلام بالمحافظة.