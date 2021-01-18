البحسني يناقش الصعوبات التي تعترض المستثمرين  وبعض القضايا الشائكة للمواطنين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

عقد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، لقاءً بالجهات ذات العلاقة للدفع بعملية الاستثمار ، وتخليص اجراءات المستثمرين والمواطنين ، ومعالجة قضايا الأراضي، بحضور أعضاء اللجنة المكلفة من رئاسة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالجمهورية وعدد من المستثمرين والمواطنين.



وجرى في اللقاء ، مناقشة الصعوبات التي تعترض المستثمرين ، وبعض القضايا الشائكة للمواطنين.

واستمع المحافظ من عدد من المستثمرين والمواطنين على حدٍ سواء إلى مشاكلهم وصعوباتهم في الحصول على أراض للاستثمار ، وقضايا المناطق الصناعية، والأراضي الخاصة بالمواطنين ، وتم الرد على هذه الملاحظات من المختصين في الجهات ذات العلاقة.

وأكد المحافظ على أهمية التنسيق المتبادل بين الجهات ذات العلاقة، وانشاء النافذة الواحدة بهدف التسريع بإجراءات المستثمرين الجادين، وإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين في الداخل والخارج لتنشيط حركة الاستثمار والسياحة، وإبراز المناطق الصناعية وتخديمها، كما دعا إلى سرعة التجاوب مع قضايا المواطنين وتسهيل معاملاتهم ، مؤكداً أن هذه اللقاءات العامة والمفتوحة مع نماذج للمستثمرين والمواطنين ستستمر خلال الاسبوع القادم ، بهدف الوقوف على الصعوبات في هذا المجال ، وتشكيل لجنة من المختصين لتحقيق تقّدم في ملف الاستثمار وحل قضايا الأراضي.

حضر اللقاء، وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق، ووكيل المحافظة المساعد لشؤون الشباب فهمي باضاوي، ومدير عام الوثائق بديوان عام الهيئة علي أحمد الجعدي، ومدير عام الأراضي بديوان الهيئة عبدالرزاق ياسين، والمسؤولون في هيئة الأراضي، والأشغال، والاستثمار، والصناعة، والشؤون القانونية، والبئية والوحدة التنفيذية لمشاريع التنمية، والسلطة المحلية بمديرية مدينة المكلا.