شرطة تعز تضبط متهمين بسرقة وبيع "سيوف أثرية"

المنامة - ياسر ابراهيم - ضبطت شرطة محافظة تعز، الأحد، متهمين بسرقة وبيع قطع أثرية، وفق بيان مركز الإعلام الأمني بالمحافظة.



وقالت شرطة المحافظة، إن أفراد قسم شرطة المدينة ضبطت 2 متهمين بسرقة سيوف أثرية، بعد عملية رصد دقيقة.



وأضافت أن عملية الضبط تمت أثناء ما كانا يحاولان بيع السيوف في أحد محلات تجار الفضيات.



وأشارت إلى أن "القسم احتجز المتهمين بعد عمل محاضر جمع الاستدلالات كما تم تحريز السيوف المضبوطة بعد حضور مدير الآثار للقسم والتعرف على السيوف والذي أكد بأنها سيوف أثرية".



وخلال سنوات الحرب تعرضت مقتنيات وقطع أثرية في المحافظة المحاصرة لعمليات نهب وتهريب واسعة.

