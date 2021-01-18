مقتل 3 أشخاص في حوادث منفصلة بإب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يناير 2021

الخليج 365 ـ إب

قتل ثلاثة أشخاص برصاص مسلحين في ثلاث مديريات بمحافظة إب، وسط اليمن.



وذكرت مصادر محلية، بأن مديريات "المشنة، ذي السفال، القفر"، شهدت خلال الساعات الماضية 3 حالات قتل في أحدث جرائم جنائية.

وأكدت المصادر مقتل الشاب "عسكر محمد عسكر الضبياني" برصاص شاب يُدعى "عبدالملك دحان ناصر مبخوت الضبياني"، بمديرية المشنة.

وقتل المواطن "محمد عبدالرحمن مرشد ملهي ناصر" في مديرية ذي السفال جنوب محافظة إب، برصاص مسلح يُدعى "عدنان علي سعيد عبدالله فارس".

وفي مديرية القفر، قتل المواطن "مجاهد أحمد علي الورد" برصاص مسلح يدعى "دارس احمد مهدي المجنحي" على خلفية جريمة ثأر سابقة بالمديرية الواقعة شمال محافظة إب.

ويأتي هذا في ظل الفوضى الأمنية التي تغرق فيها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية ومعها زادت حدة الجريمة والقتل والنهب والسطو على ممتلكات المواطنين ومصادرة الحقوق والحريات العامة والخاصة