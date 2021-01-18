شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة 3 مدنيين بينهم طفلان في انفجار لغم حوثي بمدينة تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يناير 2021

الخليج 365 ـ تعز

أصيب ثلاثة مدنيين بجروح مختلفة، بينهم طفلان، مساء الأحد 17 يناير 2021م، اثر انفجار لغم زرعته مليشيات الحوثي الإرهابية، شرق مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن).



وذكر مصدر محلي، أن لغماً أرضيا زرعته مليشيا الحوثي انفجر في إحدى الطرق بمنطقة ثعبات، شرقي المدينة، مما تسبب في إصابة المواطن عبدالعزيز مقبل عقلان (٢١ عاماً)، وعدي محمد عبده (٧ سنوات)، وحمد غمدان عبده (١١ عاماً).

ولفت المصدر، إلى أنه تم نقل الثلاثة المصابين إلى احد المستشفيات لتلقي العلاج، وأن إصابة اثنين منهم بالغة الخطورة