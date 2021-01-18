المليشيا تشيع 6 قتلى في الحيمة الداخلية بصنعاء (أسماء)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يناير 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

شيعت مليشيا الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، جثامين ستة قتلى في مديرية الحيمة الداخلية بمحافظة صنعاء.



وأوردت وكالة "سبأ" بنسختها الحوثية، أن المليشيات الحوثية شيعت، اليوم الأحد، جثامين ستة قتلى في عزلتي بني عمرو وبني الحذيفي بمديرية الحيمة الداخلية محافظة صنعاء.

وبينت، أن القتلى الذين تم تشييعهم اليوم، هم: (أمين الخطابي، وجلال الخطابي، وعلي الخطابي، وعلي الجرمي، ومبروك النزاري، وصادق النزاري).

وتواصل مليشيا الحوثي تشييع العشرات من قتلاها في العديد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، وهو ما يكشف عن خسائرها البشرية في جبهات القتال