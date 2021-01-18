الأرصاد يحذر من استمرار الأجواء شديدة البرودة خلال الساعات المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يناير 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

جدد المركز الوطني للأرصاد اليوم الإثنين التحذير من استمرار الطقس البارد إلى شديد البرودة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وذكر المركز في نشرته الجوية أن الطقس سيكون بارداً إلى شديد البرودة على المرتفعات الجبلية لمحافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء.

ولفت إلى أن الأجواء ستكون باردة إجمالاً على مرتفعات محافظات إب، الضالع ، تعز، لحج، أبين وعلى المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية أثناء الليل والصباح الباكر.

وحذر المركز المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر وكذلك المسافرين إلى تلك المناطق من صدمات البرد الشديدة.

ونبه المزارعين ورعاة المواشي والنحالين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية من آثار البرد الشديد