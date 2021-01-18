شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ حضرموت يناقش مشاريع إعادة تأهيل مختبرات كلية البيئة بجامعة حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بالمكلا ، عميد كلية العلوم البيئية والأحياء البحرية بجامعة حضرموت الدكتور سالم ربيع بازار، ومدير مستشفى القطن العام عبدالله سعيد العي.



وتعرّف المحافظ، على سير الدراسة بكلية البيئة بجامعة حضرموت ونشاط العمل الصحي بمشروع القطن العام، وناقش اللقاء مشاريع إعادة تأهيل مختبرات الكلية وبناء الدور الثاني، وتوسعة مستشفى القطن وبناء الدور الثاني وسور المستشفى.

وتسلّم المحافظ من مدير مستشفى القطن العام درع الوفاء المقدّم من السلطة المحلية بمديرية القطن وإدارة المستشفى، تقديراً لإهتمام المحافظ بالمديرية ودعمه للمستشفى.