البحسني يلتقي وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع الطب العلاجي حسين احمد العوش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بالمكلا وكيل وزارة الصحة العامة والسكان المساعد لقطاع الطب العلاجي حسين احمد العوش.



وتم في اللقاء، مناقشة وضع الوافدين من خارج الجمهورية، والأمور المتعلقة بتكثيف الاهتمام بالعزل الصحي، لمواجهة تفشي فايروس كورونا المستجد، كما تم مناقشة آلية توزيع المعونة الفنية الصينية التي تم تدشينها بالمكلا اليوم، وكيفية نقلها للمحافظات المستهدفة.

واستعرض اللقاء الوضع الوبائي في المحافظات بصورة عامة، ومجالات التعاون بين وزارة الصحة العامة والسكان ومكتبي الصحة في ساحل ووادي وصحراء حضرموت، وبرنامج وفد الوزارة لتنفيذ نزولات للمراكز الصحية، ومراكز العزل في هيئة مستشفى إبن سيناء ومستشفى الدكتور رياض الجريري للحميات.

حضر اللقاء، وكيل المحافظة المساعد لشؤون الشباب فهمي باضاوي، ومدير عام مكتب وزارة الصحة العلمة والسكان بساحل حضرموت د. محمد صالح الجمحي، ومدير عام الطب التشخيصي بالوزارة د. شوقي العكبري، ومدير عام المخيمات د. محمد طريق، ومدير عام التجهيزات والصيانة د. عرفات الزنداني، ومدير عام السكرتارية والعلاقات العامة دليل الشميري.