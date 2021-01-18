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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسعار الفواكه والخضروات واللحوم في العاصمة صنعاء .. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يناير 2021
الخليج 365 ـ صنعاء
تشھد اسعار الخضروات و الفواكه في العاصمة صنعاء، تفاوتاً كبیراً، و ینشر موقع (الیمن العربي) أسعار أھم أصناف الخضروات و الفواكه واللحوم، في العاصمة صنعاء لیومنا هذا، حسبما رصده مراسلنا:
ـ الطماطم = 450 ریالا
ـ البصل = 450 ریال
ـ البصل الأخضر = 100 ریال للعصبة الواحدة
ـ الكوسة =450 ریال
ـ الكوبش = 150 ریالا
ـ البطاطس = 400 ریال
ـ اللیمون = 100 ریال
ـ الخیار = 700 ریال
الباذنجان 400 =ریال
ـ الفلفل = 1000 ریال
ـ الجزر = 700 ريالاً
البیبار = 400 ریال
ـ الموز = 350 ریالا
ـ التفاح خارجي = 1000 ریال
ـ التفاح بلدي = 700 ریال
ـ البطیخ = 300 ریال
ـ الرمان مثلَّج = 1000 ریال
ـ البرتقال أبو سرة = 1000 ریال
ـ البرتقال عادي = 250 ریالا
ـ البرتقال الیوسفي = 1000 ریال
ـ الفرولة = 1500 ریال
ـ الجوافة = 2000 ریال
ـ الكومثرى = 1000 ریال
ـ الشمام = 300 ریال
ـ اللحم الغنمي = 4500 ـ 4000 ریال للكیلو الواحد
ـ اللحم بقري = 4000 ریال
ـ الدقة بقري = 4000 ریال
ـ الدقة غنمي = ریال
ـ الدیرك = 3500 ریال
ـ الجحش = 1600 ريال
الثمد = 2000 ریال
ـ عنبریة = 3000 ریال
ـ البیاض = 1300 ریال
ـ ھامور = 1500ریال
ـ جمبري = 3000 ریال
ـ التونة = 2500 ریال
ـ السخلة = 4000 ریال
ـ البقط = 3000 ریال
ـ باغة = 600 ریال
ـ القد = 4000 ریال
ـ سولفش = 2000 ریال
ـ الغویزي = 2500 ریال
ـ أبو عیون = 3000 ریال
ـ اللخم = 2000 ریال
ـ الزینوب = 2500
ـ وبالنسبة إلى الدجاج، یباع بالحبة حسب الحجم، فھنا ما سعره 1200 ،و من 1500 ،و من 1700 ،و من 200 ،و
2500 و 3000 ریال. مع الإشارة إلى أنھ شھد ارتفاعا خلال الفترة الماضیة بسبب ارتفاع سعر الأعلاف نتیجة لانھیار
العملة المحلیة.
ـ أما البیض فیباع الطبق منھ والذي یحتوي على 20 بیضة حالیا بـ 1500 ريال