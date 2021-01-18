تصريح صحفي مهم للناطق الاعلامي لنادي القضاة الجنوبي (النص)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

في تصريح صحفي قال القاضي "شاكر محفوظ بنش" الناطق الاعلامي لنادي القضاة الجنوبي بأن المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي قد عكف منذ صدور بيانه يوم أمس السبت الموافق 16/ 1/ 2021م بشأن تحديد موقف النادي من قرار رئيس الجمهورية رقم (4) لسنة 2021م بتعيين "د. أحمد أحمد صالح الموساي" نائباً عاماً للجمهورية، على إعداد دعوى إدارية مستعجلة سيتقدم بها النادي أمام المحكمة الإدارية الابتدائية م/عدن يطلب فيها النادي من المحكمة بإلغاء ذلك قرار.



وأوضح في تصريحه أن الدعوى التي سيتقدم بها النادي قد اشتملت على توضيح لوقائعها وأسباب بطلان القرار والاسانيد والحجج القانونية.

وأشار الناطق الاعلامي للنادي في تصريحه أن من بين أهم الطلبات في الدعوى الحكم بإلغاء القرار الصادر من رئيس الجمهورية رقم (٤) لسنة ٢٠٢١م، مع إلزام الرئاسة والسلطة التنفيذية باحترام السلطة القضائية بهيئاتها وعدم التدخل في شئونها خلافاً للدستور والقانون، والأمر باستمرار النائب العام السابق بوظيفته ولا يجوز عزله الا وفقاً للإجراءات المحددة في الدستور وقانون السلطة القضائية.

وقال بأن النادي قد منح توكيلاً للمحامي "د. صالح مهدي عبدالله حنتوش العولقي" للترافع عن النادي أمام المحكمة في الدعوى .

ودعى الناطق الاعلامي منتسبي النادي من السادة القضاة الى المؤازرة في حضور جلسات نظر الدعوى أمام المحكمة الإدارية الابتدائية م/عدن.