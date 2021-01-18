مسام يعلن نزع أكثر من 1500 لغماً حوثياً خلال أسبوع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مسام يعلن نزع أكثر من 1500 لغما حوثيا خلال أسبوع

الإثنين 18 يناير 2021

الخليج 365

أعلن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، إنه انتزع أكثر من 1500 لغم حوثي خلال أسبوع.



وقال المركز في بيان له، إن الفرق الهندسية التابعة له انتزعت أكثر من 1500 لغماً خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير الجاري 2021م زرعتها المليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً في عدد من المحافظات.

واوضح البيان أن الالغام التي انتزعها بينها 22 لغماً مضادة للأفراد، و107 ألغام مضادة للدبابات، و1.367 ذخيرة غير متفجرة، و4 عبوات ناسفة.

وأشار إلى أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن بلغ 211.572 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية الانقلابية في الأراضي والمدارس والمنازل في اليمن، راح ضحيتها عدد كبير من الأبرياء في مختلف الأعمار.