حضرموت: اكتشاف مقبرة أثرية في "دوعن" عمرها 2500 عام

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن مدير الهيئة العامة للآثار والمتاحف بساحل حضرموت رياض أحمد باكرمو، الأحد، اكتشاف مقبرة أثرية بمديرية دوعن تعود عمرها 2500 عام.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية"سبأ" عن باكرموم قوله، إن "الهيئة تلقت بلاغا بظهور مغارات اثناء عملية شق لاحد الجبال في منطقة المشهد القريبة من مدينة ربيون ومدينة الهجرين التاريخية بمديرية دوعن شرقي اليمن".



وأضاف أنه "تم أيقاف عملية الشق بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية بالمديرية حتى يتم استكمال الدراسات والمسح للموقع ومعرفة المزيد من هذه الآثار".



وتابع: "نفذنا نزول ميداني بمعية مدير عام الهيئة بوادي حضرموت الدكتور حسين العيدروس لمعاينة الموقع والتي كشفت لنا بشكل أولى عن وجود مقابر تعود لمملكة حضرموت القديمة".



وثمن مدير الهيئة العامة للآثار والمتاحف بساحل حضرموت، تعاون السلطة المحلية بمديرية دوعن ممثلة بالمدير العام سالم أحمد بانخر وأهالي المنطقة ودعوة الهيئة لإيقاف العمل بما يسهم في الحفاظ على ممورث وتاريخ حضرموت العريق.

