شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين المعونة الفنية الصينية بالمكلا للقطاع الصحي بالمحافظات المحررة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

برعاية وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، ومحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، دشن وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع الطب العلاجي د. حسين العوش ومدير مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور محمد الجمحي، اليوم بالمكلا، المنحة الفنية الصينية المقدمة للقطاع الصحي للمحافظات المستهدفة.



وتتضمن المنحة الصينية 14 صنفاً من التجهيزات الطبية الخاصة بأقسام الترقيد والطوارئ، والأشعة، إضافة لأسرّة لقسمي النساء والولادة، ومعدات الأسرة، وأجهزة لتخطيط القلب، وكراسي كهربائية متحركة، ومعدات لتأثيث بعض المستشفيات.

وثمّن الوكيل المساعد العوش دعم الحكومة والشعب الصيني الصديق لبلادنا في ظل هذه الظروف الصحية الصعبة التي تشهدها البلاد نتيجة الحرب التي تشنها المليشيا الحوثية على الحكومة الشرعية ما أدى الى تراجع القطاع الصحي على صعيد الخدمات المقدمة للمواطنين، شاكرا جهود محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني لتسهيل وصول المنحة الصينية وتخليصها جمركيا وإعفائها من الضرائب، تمهيداً لنقلها وتوزيعها على المشافي والمراكز الطبية في المحافظات المستهدفة.