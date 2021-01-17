وزير التخطيط يلتقي وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية الدكتور احمد سالم باصريح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية الدكتور احمد سالم باصريح.



ناقش اللقاء، المشاريع الممولة من الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية، والمشاريع المعتمدة في الخطة الاستثمارية للحكومة للعام 2021م، وآلية البحث عن مصادر تمويل لمشاريع البنية التحتية التي استكملت الدراسات فيها بمحافظة حضرموت.

وثمن الوزير جهود السلطة المحلية بحضرموت، في عملية التنمية وتطبيع الحياة، داعيا الى استكمال رفع الدراسات الفنية للمشاريع المطلوب تمويلها مستقبلا.

في السياق ذاته، التقى نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، ووكيلة وزارة التخطيط والتعاون الدولي وزيرة الشرماني، الدكتور أحمد باصريح، وجرى في اللقاء مناقشة المشاريع الممولة من الصندوق العربي للانماء والمنظمات التابعة للأمم المتحدة، إضافة إلى الدور المبذول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والهلال الأحمر الإماراتي، في برامج الإغاثة الإنسانية ومشاريع التنمية الاجتماعية والبنية التحتية.

وثمن الجميع التنسيق المستمر والمتبادل، بين الوزارة والسلطة المحلية في محافظة حضرموت، مؤكدين أهمية اعتماد آلية لمتابعة تنفيذ المشاريع المختلفة بالمحافظة.