 البحسني يبحث الإجراءات العملية الكفيلة باستمرار الرقابة والتفتيش على النظافة في المكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني،بالمكلا، الإجراءات العملية الكفيلة باستمرار الرقابة والتفتيش على النظافة في مدينة المكلا، ومنع عودة المخالفين للشوارع العامة بالمدينة.



وأكد المحافظ البحسني خلال لقائه، رئيس وأعضاء لجنة تنفيذ التدخلات لتحسين المدينة الوكيل الفني م. أمين بارزيق، والمديرين العامين لمكتب الأشغال د.محمد باخلعة، وصندوق النظافة فهمي بن شبراق، اكد أن الإجراءات الأخيرة الخاصة بنقل الباعة المتجولين من الشوارع العامة وتوسيع الطرق ومنع الوقوف الخاطئ للسيارات وحملات النظافة، لاقت استحساناً لدى المواطنين، غير أن هذه الحملات يجب أن ترافقها رقابة صارمة وإجراءات عقابية وغرامات على المخالفين، موجهاً اللجنة بالمراقبة الدائمة ومنع عودة العشوائية للشوارع.

ووجه المحافظ باعتماد وإنشاء 8 مجسمات جمالية جديدة في جولات المدينة كمرحلة أولى، وذلك في سياق التدخلات لتحسين المدينة.